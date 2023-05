Ve Skotsku jezdí samořízené autobusy. Vláda se chlubí světovým prvenstvím

Ve Skotsku funguje od pondělí první pravidelná linka ve Velké Británii, na níž jezdí samořízené autobusy. Trasa linky AB1 poblíž Edinburghu je dlouhá 22,5 kilometru a vede přes známý most nad zálivem Firth of Forth. Podle dopravce a britské vlády jde o první linku s autonomními autobusy na světě.