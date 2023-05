Příští slovenský premiér Ódor plánuje přinést „klid a stabilitu“

Volby budou v září

Heger, jehož menšinovému kabinetu sněmovna loni v prosinci vyslovila nedůvěru, dal svou funkci o víkendu k dispozici. S hlavou státu se neshodl na postupu při řešení situace po rezignaci dvou ministrů.

Minulý týden nejprve požádal o uvolnění z funkce ministr zemědělství Samuel Vlčan v reakci na informaci, že jeho firma jako jediná z osmi uchazečů uspěla v jednom z kol přidělování státních dotací v oblasti odpadového hospodářství. Následně o odebrání ministerského pověření požádal prezidentku ministr zahraničí Rastislav Káčer.

To by znamenalo, že dosluhující kabinet by od svého pádu přišel už o čtvrtého ministra bez možnosti plnohodnotné náhrady. Do odvolané vlády totiž nelze jmenovat nové ministry. Po dřívějších odchodech ministrů financí a zdravotnictví Čaputová vedením těchto institucí pověřila Hegera. Slovenská sněmovna už v lednu rozhodla, že nové volby v zemi budou 30. září.