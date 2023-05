Lotyšsko omezuje ruskojazyčné služby a média. Na menšinu cílí kremelská propaganda

„Nejsem občanka. Nedostala jsem občanství. Ani jsem se během života nepokoušela ho získat,“ svěřila se Ruska Julia, která žije v lotyšském hlavním městě Rize.

K získání občanství by se musela naučit úřední jazyk a složit zkoušky. Říká, že se cítí být obyvatelkou druhé kategorie a že se její životní úroveň propadá. Věří, že by se jí v Rusku žilo lépe.

Bydlí ve čtvrti Kengarags v jednom z paneláků, které ve čtyřicátých letech vybudovali Sověti. Od čtyřicátých let do nich stěhovali pracovní sílu z východu – hlavně Rusy a Bělorusy. V ulicích tam dosud zní hlavně ruština.

„Zvažuji teď dvě varianty. Buď odjedu do Španělska, nebo do Ruska. Mám tam hodně příbuzných,“ přemýšlí Julia. K zemi, ve které se narodila, necítí loajalitu. Stejně to má řemeslník Jevgenij, který nevylučuje, že Vladimir Putin zaútočí i na Pobaltí. „Za kterou zemi bych bojoval, to nevím. Mám bratra Lotyše, já jsem Rus,“ přemítá Jevgenij.