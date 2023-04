Ruské úřady mě obviní z terorismu, sdělil vězněný Navalnyj. Za mřížemi může strávit desítky let

Navalnému „za všechny prohřešky, z nichž ho ruské úřady obviňují, hrozí až 35 let vězení, ale (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi to nestačí. Chce, aby Alexej seděl ve vězení navždy, a chce, aby nová trestní stíhání proti němu byla uměle konstruována za použití naprosto nelidských metod,“ prohlásila nedávno Navalného mluvčí Kira Jarmyšová.

Kritik Kremlu Navalnyj si nyní v Rusku odpykává 11,5 roku vězení. Za mřížemi se ocitl poté, co ho justice uznala vinným z podvodů a pohrdání soudem. Podle Navalného byly případy vykonstruované a měly ho umlčet.

Zdravotní potíže v cele

Spolupracovníci opozičního politika v dubnu upozornili, že Navalnyj trpí závažnými bolestmi břicha a že mu jsou možná ve vězení podávány malé dávky jedu. Vězněný kritik Kremlu proto raději nejí.

V roce 2020 se Navalnyj několik měsíců zotavoval v Německu z otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila bojová látka ze skupiny novičok. Navalnyj ze zosnování otravy obvinil Kreml, ten to ale odmítá a popírá i to, že by se Navalnyj vůbec stal terčem podobného útoku.

Kvůli léčbě v Berlíně nesplnil Navalnyj podmínky předchozího podmíněného odsouzení, a byl uvězněn. Loni byl odsouzen za údajný podvod při sbírce peněz na svou volební kampaň, přestože věděl, že jej úřady k volbám nepustí.

Navalného organizaci, Fond boje proti korupci, úřady zakázaly jako extrémistickou. Vyšetřovatel ve středu u soudu vypověděl, že v souvislosti s Navalného stíháním za extremismus vyhlásily úřady mezinárodní pátrání po jedenácti opozičníkových spolupracovnících.

Moskevský soud ve středu posuzuje žádost vyšetřovatelů omezit dobu, po kterou se Navalnyj a jeho obhajoba mohou seznamovat s vyšetřovacím spisem v případu jeho obvinění z extremismu.