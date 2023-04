Politický rodokmen má skvělý, pověst mu kazí odpor k očkování. Robert Kennedy chce být prezidentem

Politický rodokmen má tento uchazeč o prezidentství skvělý: je synem ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho a synovcem prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Oba byli zavražděni. Jeho strýcem pak byl senátor Edward Kennedy. Pro oznámení kandidatury si vybral domovský Boston.

„Přišel jsem dnes, abych oznámil svou kandidaturu do demokratické nominace na prezidenta Spojených států amerických,“ prohlásil.

Aktivista proti očkování

Slibuje, že ukončí podle něj korupční spojení státní a korporátní moci, a pokud zvítězí, chce do čtyř let významně snížit počet dětí s chronickými nemocemi. Robert Kennedy mladší, kterému je nyní 69 let, začínal jako environmentální právník, ale už desítky let se věnuje aktivismu proti očkování. Jeho teorie jsou opakovaně vyvrácené odbornými studiemi, distancovali se od něj politici i příbuzní. Za šíření dezinformací v době covidu ho vyloučily Youtube a Instagram.

„Dejte mi kus půdy a meč a já získám zpět tuto zemi, s vaší pomocí,“ řekl ve svém projevu. Fanoušky má, ale demokratický aparát plně podporuje osmdesátiletého prezidenta Bidena. Ten kandidaturu zatím neoficiálně naznačuje. Například letos v dubnu řekl, že hodlá znovu kandidovat.