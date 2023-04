Soud propustí europoslankyni Kailisovou z vazby, bude v domácím vězení

Belgický soud rozhodl o propuštění bývalé místopředsedkyně Evropského parlamentu Evy Kailisové z vazby do domácího vězení. Na plnění podmínek budou úřady dohlížet pomocí elektronického sledovacího náramku. Belgickému deníku Le Soir to potvrdil právník Kailisové. Bývalá europoslankyně čelí obvinění v rámci vyšetřování korupce sahající do Kataru a Maroka, obvinění odmítá.