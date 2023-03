„Proč mají všichni zloději příjmení Módí?“ zeptal se indický opoziční vůdce. Skončil před soudem

„Demokracie v nebezpečí“ – s tímto sloganem v pátek v Indii příznivci obviněného Rahúla Gándího vyrazili do ulic Nového Dillí. Před soud opozičního vůdce dohnala otázka „Proč mají všichni zloději příjmení Módí“, kterou položil voličům během posledního klání o premiérské křeslo.

Komentář si členové vlády vyložili nejen jako urážku na adresu vítěze voleb Nárendry Módího, ale také jako pomluvu všech lidí, kteří s premiérem toto příjmení sdílejí.

Opoziční strana se hájila tvrzením, že Gándhí chtěl jenom poukázat na korupci v zemi. Jako klíčová postava strany Indický národní kongres (INK) přišel o post poslance v indickém parlamentu. „(Gándího) vyloučili ze Sněmovny lidu, aby nemohl mluvit pravdu,“ řekl prezident INK Mallikarjun Kharge.

Politická dynastie

Následník vlivné politické dynastie chtěl kráčet ve šlépějích své babičky – první indické premiérky – Indiry Gándhíové a otce Rádžíva Gándhího, který po své matce převzal premiérské otěže. Oba se ve funkci stali oběťmi atentátníků. Ještě před čtyřmi roky se o dynamickém politikovi mluvilo jako o možném budoucím premiérovi Indie.

„Vláda se Rahúla Gándího bojí, a proto se ho snaží zbavit. Jenže to se jim nepodaří! Co uděláte? I kdyby měl místo dvou let jít do vězení na dva tisíce let, stejně zůstane sám sebou,“ míní Adhir Ranjan Chowdhury, poslanec za INK.