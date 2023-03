Indie balancuje mezi velmocemi, říká indolog Štipka. Čína straní Rusku a neutrální není, dodává sinolog Hála

Čínské zbraně pro Rusko

Pokud by podle něj Čína skutečně poskytla zbraně Ruské federaci, byl by to zásadní problém. „Myslím si, že by to definitivně pohřbilo čínsko-americké vztahy a patrně i čínsko-evropské. Čili dosti podstatným způsobem by to změnilo současnou atmosféru ještě dále k horšímu,“ uvedl a dodal, že jakýkoliv výsledek války by byl pro Čínu prospěšný, s výjimkou porážky Ruska nebo pádu současného ruského režimu. „Čína v rámci svých možností se bude rozhodně snažit, aby tomu nějakým způsobem zabránila.“

Indie naopak zaujala vyčkávací pozici. „Je největším importérem vojenské techniky na světě už řadu let. A v posledních patnácti letech velká část té techniky pocházela z Ruska. Ale nemůže ztratit svoje dobré jméno i před Spojenými státy. Ostatně Indie je jedním z důležitých členů uskupení Quad, kde je Indie, Spojené státy, Austrálie, Japonsko a velmoci Indopacifiku,“ uvedl Štipl. Podotkl, že na začátku války na Ukrajině se snažily mnohé západní státy včetně USA Indii přemluvit. „Nakonec uznaly, pochopily postavení, ve kterém se Indie nachází a toho přílišného tlaku zanechaly,“ uvedl.

Hála podotkl, že v případě vztahů Číny a Západu se nedá dělat nic a jde o to, aby nepřerostl v otevřený konflikt. „Vztah mezi zejména Čínskou lidovou republikou a Spojenými státy, ale potažmo i Čínskou lidovou republikou a většinou západních zemí, se odehrává volným pádem,“ uvedl s tím, že vztahy USA a Pekingu jsou nejnapjatější od normalizace vztahů v roce 1979 a je pravděpodobné, že se budou dále zhoršovat.