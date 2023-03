Drtivá většina Rusů tráví dovolené doma. Cestovní kanceláře už přizpůsobily nabídku

Jedním z turisticky nejvyhledávanějších míst v okolí ruské metropole je pravoslavný klášter Sergijev Posad. Před ruskou invazí na Ukrajinu ho každý rok navštívilo přes 2,5 milionů lidí. Vloni to bylo o milion méně. Nyní sem jezdí už jenom Rusové, zmizeli turisté z evropských zemí.

„Jezdili sem Italové, Francouzi, Španělé, Američani a taky jezdili lidé z Hongkongu. Všichni víme, co způsobilo, že to skončilo,“ uvedla ředitelka hotelu Carskaja děrevňa Světlana Mironovová. Tento hotel je nejdražším hotelem ve městě Sergijev Posad. Luxusní pokoj s výhledem na pravoslavný klášter tu stojí 20 tisíc rublů, tedy v přepočtu zhruba šest tisíc korun.

Víra v návrat západních turistů

Jako recepční tu šest let pracuje Anna Semiševová. Ona i ostatní zaměstnanci doufají, že se turisté ze Západu do Sergijeva Posadu znovu vrátí. „Je to teď smutné. Cizinci nám chybí. Dříve jich přijíždělo velmi mnoho. Velké skupiny. Bylo to zajímavé.“

Ředitelka říká, že hotel dál zaměstnává děvčata, která mluví anglicky. „Chceme si je udržet. Snažíme se taky mít služby na evropské úrovni. To je velmi důležité,“ zdůrazňuje.

Cestovní kanceláře se přeorientovaly

Zatím žádná ruská cestovní kancelář, která vozila turisty do Evropy, nezkrachovala. Vláda totiž prodloužila státní kompenzace za ztráty z dob covidu. A ruské cestovní kanceláře se rychle přeorientovaly na domácí zájezdy. Například jenom moskevská cestovní agentura Ilji Umanského, který je zároveň viceprezidentem Asociace turistických agentur Ruské federace, jich ročně prodá přes milion.

„Turistika v naší zemi byla orientována před všemi těmito událostmi na dovolenou v zahraničí. Před několika lety se začal měnit přístup, který motivoval Rusy, naše turisty, k domácím zájezdům,“ vysvětluje.

Zhruba patnáct procent ruských turistů dál míří na dovolenou do zahraničí. Jejich destinacemi jsou hlavně Turecko, Egypt nebo Thajsko.