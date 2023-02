Využívám je jako možnost připomínat válečné zajatce, říká o svých ikonických fotkách z Azovstalu Kozackyj

Své fotografie z Azovstalu Kozackyj vystavuje na různých expozicích. „Využívám je jako možnost připomínat válečné zajatce. Tedy ty, kteří i nadále jsou v zajetí. Proto je pro mě asi tou nejbolestivější fotografií (…) ta, na níž je zobrazena moje blízká kamarádka, která je dosud v zajetí,“ prozradil. V současné chvíli se prý v zajetí nachází stále mnoho jeho přátel.

„Ale jsou to vzpomínky. Pokaždé, když se na ty fotografie podívám, vzpomenu si, jak jsme společně pracovali a jak jsme společně trávili volné chvíle,“ dodal.

Výměna zajatců na konci září loňského roku pro něj byla překvapením. Navíc prý očekával, že budou navráceni v první řadě zranění a poté ženy. „Myslím, že všichni, kteří se ze zajetí vrátili, tak se do určité míry stydí, že se vrátili právě oni. Protože se v zajetí nachází stále velké množství lidí, kteří by potřebovali osvobodit. Jedná se o lidi se zraněními, bez končetin nebo se zlomeninami. Ti by to potřebovali mnohem více,“ soudí Kozackyj, který byl jedním z vyměněných zajatců.