CDU v Berlíně sesbírala hlasy voličů nespokojených s kancléřem Scholzem

„Ve vítězství konzervativců je vidět protestní volba, také jim prospělo téma bezpečnosti,“ poznamenal zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák a připomněl silvestrovské oslavy, které byly v Berlíně velmi agresivní. Došlo k napadení záchranáře, hasiče a policie dlouho neměla situaci pod kontrolou. „Proto Berlíňané výrazněji vnímali téma bezpečnosti, které je tradiční doménou CDU,“ uvedl.

Podle něj jsou zemské volby pro spolkovou vládu ukazatelem politických nálad. Berlín volil protestně, protože jeho obyvatelé chtěli „tak trochu potrestat“ vládu Olafa Scholze, a proto nedávali v takové míře hlasy sociálním demokratům. Nicméně levicové strany mají v Berlíně nadále většinu.

Lídr CDU Kai Wegner před volbami akcentoval i téma migrace, ale podle zahraničního zpravodaje ČT24 se nejedná o natolik výrazný problém, jako to bylo během příchodu velkého množství lidí kolem roku 2015. Ani konzervativci nemohou s tímto tématem příliš bodovat, protože během daného období byla u vlády jejich kancléřka Angela Merklová.

Ani na volebním výsledku pravicově-populistické strany Alternativa pro Německo, která na migraci často staví svou rétoriku, není vidět, že by toto téma ve společnosti výrazně rezonovalo. Strana ve volbách získala okolo deseti procent.

„I tak německá veřejnost vnímá, že v minulých měsících – i v souvislosti s válkou na Ukrajině – přichází do Německa stále více běženců a lidí, kteří hledají úkryt před válkou. Zatím se to ale nestalo fenoménem, který by v německé společnosti silně rezonoval,“ poznamenal Polák.