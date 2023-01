Španělský soud poslal do vazby penzistu podezřelého ze zasílání dopisových bomb

Madridský soud v pátek potvrdil vazbu pro muže, který je podezřelý, že na konci loňského roku poslal dopisy s výbušninou mimo jiné na velvyslanectví USA a Ukrajiny v Madridu či do kanceláře premiéra Pedra Sáncheze. Čtyřiasedmdesátiletý muž je stíhán z terorismu. Vazbu mu soud prodloužil mimo jiné z obavy, že by se podezřelý mohl pokusit uprchnout do Ruska, píše agentura EFE. Podle soudu však nic zatím nenasvědčuje tomu, že by muž na zasílání výbušnin spolupracoval s dalšími lidmi či skupinami.