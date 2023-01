Ambulantní lékaři na Slovensku zavádějí poplatky, zákon je v tom nejasný

„Ze dne na den mi pan majitel zvýšil nájemné o sto procent. Podobně mi vzrostly náklady, zvýšila se mi elektřina,“ prohlásila kardioložka Katarína Kováčová. Krátké vyšetření u ní stojí v přepočtu asi 250 korun – delší úkon už dvojnásobek. K novým poplatkům sáhla jako první, prý už neměla na vybranou.

„K podobnému kroku sáhly od nového roku už desítky ambulantních specialistů. Samo o sobě nejde o nic protizákonného – důležité jsou ale podmínky. Lékař musí mít schválený ceník – a vybírat jen za úkony, které nehradí pojišťovna,“ řekl zahraniční zpravodaj ČT24 na Slovensku Jan Šilhan.

I tyhle mantinely jsou ale při pohledu na faktury stále volnější. Zdražují energie, nájmy a materiál. I sestrám je často nutné zvýšit plat, aby neodešly do nemocnice. „My nemáme jinou šanci. Pokud pacient chce, aby ambulance přežila, musí se na tom spolupodílet,“ poznamenal prezident Asociace soukromých lékařů Marián Šóth.

Řada zdravotníků už zvažuje ukončit smlouvy s pojišťovnou. Aby nemuseli platit pacienti, musí podle sdružení dát více peněz stát.

„Budeme se pohybovat někde mezi 150 až 300 miliony eur na rok, co by bylo potřebné do ambulancí dát,“ odhaduje hlavní lékař Bratislavského kraje Tomáš Szalay.