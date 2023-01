Bývalý europoslanec Panzeri bude s vyšetřovateli spolupracovat. Za nižší trest popíše, jak fungoval korupční systém

Sedmašedesátiletý Panzeri, který je v belgické vyšetřovací vazbě, byl v prosinci obviněn z korupce a praní špinavých peněz. Podle úterního prohlášení prokuratury podepsal dohodu o spolupráci, v jejímž rámci poskytne úřadům informace o „způsobu provedení“, „finančních dohodách se třetími zeměmi“ či „lidech, kteří měli ze zavedené struktury prospěch a o navržených výhodách“.

Měl by také vyšetřující orgány informovat o lidech, kteří dosud nejsou justici ve spojení s tímto případem známi, a také o těch, kteří se jej pokoušeli uplácet. Katar i Maroko odmítají, že by byly do aféry jakkoli zapojeny a snažily se ovlivňovat evropské zákonodárce.