Skupina slovenských poslanců po odchodu z Matovičova hnutí odmítla nové volby

Nové volby budou možné až po úpravě ústavy

K vypsání nových voleb na Slovensku je potřeba nejprve do ústavy zakotvit obecná pravidla zkrácení volebního období parlamentu a následně schválit konkrétní termín skončení volebního období Národní rady. Na změnu ústavy je potřebný souhlas alespoň třípětinové většiny všech poslanců. Zavedení ústavních pravidel pro předčasné volby je také předmětem referenda, které slovenská prezidentka Zuzana Čaputová rozhodnutím z listopadu vyhlásila na 21. ledna příštího roku.

O dalším průběhu stávající schůze sněmovny v pondělí jednaly poslanecké kluby, podle šéfa sněmovny Borise Kollára bude schůze v úterý patrně přerušena, a to až do ledna. To by znamenalo, že sněmovna do konce letošního roku zřejmě nestihne schválit změnu ústavy ani státní rozpočet na příští rok.

Podle expremiéra a šéfa nyní nejpopulárnější strany Hlas – sociální demokracie Petera Pellegriniho nyní SaS spolu s Kollárem, jenž je také předsedou vládního hnutí Sme rodina, hledají novou většinu ve sněmovně. Pellegrini to označil za výsměch lidem, kteří si přejí předčasné volby. Poslanci za Hlas-SD dříve dodali SaS potřebný počet podpisů na svolání mimořádné schůze sněmovny, která pak vyslovila nedůvěru vládě.