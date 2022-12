Podpora Ukrajině neustane, ujistila vysoká americká diplomatka v rozhovoru pro ČT

„Skutečně věřím, že se nám ho podaří dostat domů. Nepřestaneme na tom pracovat, dokud neuspějeme,“ řekla Shermanová a dodala: „Je to naše odpovědnost kdekoliv na světě. Musím zmínit, že Elizabeth Whelanová, Paulova sestra, projevila mimořádné pochopení, když řekla, že je ráda za každého Američana, co se vrátí domů. Ona ví, že usilovně pracujeme i na návratu jejího bratra. Velmi si cením její laskavosti.“

Další Američan, který je v Rusku podle Washingtonu neoprávněně vězněn, je bývalý voják Paul Whelan. O propuštění muže odsouzeného k šestnáctiletému trestu odnětí svobody za údajné zapojení do špionáže, ale Moskva v minulosti odmítla jednat.

Putin není člověk, který by rozuměl situaci

Podle náměstkyně nadále trvá situace, kdy Ukrajina, čelící ruské agresi na svém území, bojuje o přežití. „Sám Putin před nedávnem prohlásil, že invaze bude pokračovat. Hrozí jadernými zbraněmi a mluví o odstrašení i o tom, že by je Rusko použilo jako první. Zmínil změnu doktríny. Tohle není člověk, který rozumí situaci. Pokud dnes Putin stáhne svá vojska, skončí válka. Když Ukrajina přestane bojovat, skončí Ukrajina.“

Shermanová také ocenila solidaritu v české společnosti, která se po ruské invazi na Ukrajinu mobilizovala a nabídla zemi pomocnou ruku. „Teď jsem zde v České republice, která odvedla obrovský kus práce. Nejen, že přivítala přes 400 tisíc uprchlíků, ale lidé tu také vybrali 48 milionů dolarů, aby Ukrajina nakoupila co potřebuje. Česká vláda poskytla těžké zbraně a silnou podporu. Česko chápe důležitost demokracie, svobody, lidských práv a proč Ukrajinci bojují tak statečně. My je musíme podpořit.“

Si Ťin-pching usiluje o změnu pravidel

Úkolem západních zemí je podle ní projevit postoj, který odradí další, kteří by chtěli Putina v jeho konání napodobit. Velkou výzvu, tvrdí náměstkyně, pak představuje Čína. „Jako dvě největší světové velmoci spolu musíme mluvit o ekonomice i jejich rostoucí armádě. Z politického pohledu musíme vybudovat nějaké základy. My nestojíme o žádný konflikt. Nechceme oddělovat naše ekonomiky. Je to ale skutečně velká výzva,“ připomněla.

Velkou roli v současné situaci hraje dle náměstkyně čínský prezident Si Ťin-pching. „On má teď po posledním sjezdu komunistické strany totální kontrolu a opravdu chce změnit pravidla hry. Ta mezinárodní pravidla umožnila jeho zemi obrovský rozvoj a vzestup. Rád by je změnil, aby ještě víc vyhovovala jemu, ale už ne mnoha dalším.“