„To není brexit, který jsem chtěl.“ Britským podnikatelům chybí pracovníci z Evropské unie

Na britském trhu teď ale zahraniční pracovníci z EU chybí. To způsobuje problémy například pro podnikatele, kteří jinak brexit často podporovali. Výkonný ředitel prodejen s oblečením Next Simon Wolfson býval silným stoupencem odchodu z EU, v současnosti se ale potýká s obtížemi. „Tohle rozhodně není ten brexit, který jsem chtěl. A vlastně ani ten, pro který spousta lidí hlasovala,“ popsal.

Podnikatelé nyní mluví o tom, že by vláda měla do země pustit více kvalifikovaných pracovníků, což však není jednoduché. „Pro lidi, kteří nebyli v Británii před brexitem, je to hodně složité. Nemají právo zůstat tady v Anglii,“ popsala krajanka a právnička Denisa Gannonová, která po odchodu z EU pomáhala těm, kteří v zemi chtěli zůstat.

Mnoho Britů si podle ní důsledky nedokázalo představit. „Myslím, že brexit byl nedorozumění pro celou britskou společnost,“ dodala.