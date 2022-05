Inflace ve Spojeném království je největší za posledních čtyřicet let. Podílí se na ní i brexit

„Mnoho rodin teď musí volit mezi topením a jídlem. Někteří nemají ani na jedno. To není správné a vláda nepomáhá,“ tvrdí šéfka think tanku New Economics Foundation Miatta Fahnbullehová. Dražší nejsou jen účty za energie. Ale také poštovné, letenky, restaurace, hospody, vodné a hypotéky. Nejvíc postižení jsou ti nejchudší.

V případě Británie hraje roli ve zdražování i odchod z Evropské unie. „Anglická centrální banka nezměnila svůj pohled na brexit a obchod. Zahrnuli jsme to do své předpovědi, že to bude mít negativní dopad. Můj předchůdce byl kvůli tomu nepopulární,“ konstatuje guvernér Bank of England Andrew Bailey.