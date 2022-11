Protichůdné pocity Německa o 9. listopadu. Prezident navrhl, aby se stal dnem rozjímání nad historií

Okolnostmi křišťálové noci se zabývá historik Ulrich Baumann. „Holocaust začal v roce 1941. Přesto je tento památník věnovaný také zavražděným Židům z listopadu roku 1938,“ říká u Židovského památníku v Berlíně. „Víme, že bylo zničeno více než tisíc synagog a modliteben. Nebyli to jenom muži, kdo rozpoutali násilí. Zapojily se do toho také ženy a děti,“ podotýká Baumann.

Den dvou událostí

Po válce si 9. listopad v Německu připomínaly jenom židovské obce, od sedmdesátých let se k nim přidala i široká veřejnost.

Spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier vloni navrhl, aby se den stal oficiálním dnem rozjímání a úvah nad Německem. „Otevřené násilí spáchané v tento den byla jasná a pro všechny viditelná předzvěst precizně naplánovaného a s brutální důsledností provedeného zbavení občanských práv, byla to předzvěst deportace a nakonec likvidace Židů v Německu a Evropě,“ prohlásil.

Devátý listopad se do německých dějin zapsal jako osudové datum, které společnost vnímá rozporuplně. Na jedné straně je to den německé ostudy a čirého barbarství, na straně druhé je to také den osvobození. Devátého listopadu 1989 totiž padla Berlínská zeď.