Izraelci popáté v krátké době volí parlament. Hrozí opakování politického patu

Do Knesetu o 120 křeslech se dostane každá strana, která získá více než 3,25 procenta hlasů. Malé strany, jež tuto hranice překonají, se tak mohou ocitnout v silné pozici při vytváření budoucí vládní koalice. Podle odhadů by přitom v parlamentu mohli usednout zástupci více než deseti stran.

Zpravodaj České televize v Tel Avivu David Borek upozornil, že předvolební průzkumy opět předpovídají povolební pat. „Izraelská společnost, nejenom izraelská politická scéna, je rozdělená. Už čtyřikrát v minulých třech letech vygenerovala výsledek, který nebyl přesvědčivý, možná se to stane i popáté,“ popsal.

Netanjahu se netají, že by byl ochotný jít do vlády s ultranacionalistickou stranou Náboženský sionismus. Její představitelé například kritizují způsob jmenování soudců či fungování Nejvyššího soudu, který v Izraeli dohlíží na dodržování ústavy. Jeho pravomoci chtějí omezit na úkor parlamentu. „Hrozí kolize mezi exekutivní a legislativní mocí a mocí soudní, což může být velice špatně přijímáno v Izraeli, ale i v zahraničí,“ řekl Borek.

Předseda uskupení navíc usiluje o post ministra obrany, který mimo jiné povoluje i výstavbu osad na okupovaném Západním břehu, jež většina mezinárodního společenství považuje za ilegální.

Borek upozornil, že pokud Netanjahu a další pravicové strany nezískají většinu 61 hlasů v parlamentu, bude i nadále na pozici premiéra pokračovat současný předseda vlády Lapid. „Vládnutí v demisi se stalo v Izraeli do jisté míry normou. Není to tak, že by vládnutí v demisi stát úplně destabilizovalo,“ dodal Borek.