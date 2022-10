Před sto lety vznikla stanice BBC. Dnes bojuje o důvěru veřejnosti a čelí sociálním sítím

„Vždy jsme inovovali, měnili se a přizpůsobovali se,“ řekl předseda Rady BBC Richard Sharp a vyzval, aby se výročí využilo k pohledu do budoucnosti. „Naše cesta se vždy řídila potřebami veřejnosti. Budeme nadále klást veřejnost na první místo, budeme i v novém století informovat, vzdělávat a bavit,“ slíbil Sharp, bývalý bankéř, který se vedení stanice ujal loni v lednu.

Mladí Britové od 16 do 24 let stráví více času na síti pro sdílení videí TikTok než sledováním televize. Za poslední desetiletí se čas strávený u televize snížil o dvě třetiny, píše BBC, které s tímto trendem ubývá diváků.

Spolupracovník ČT v Londýně Ivan Kytka, který v BBC také pracoval, řekl, že se v minulosti stala vzorem pro ostatní země. A to ve smyslu, jak založit veřejnoprávní médium a později i v tom, jak ho financovat. Například v Německu po druhé světové válce. Hlavními rysy vysílání BBC podle něj byly morální a etické aspekty, snaha vzdělávat a být co nejvíce univerzální.

BBC si hlídá svoji nadstranickost, uvedl Kytka

„Pokud BBC na něco kladla důraz, na začátku tisíciletí to byla přesnost, objektivita a nestrannost,“ uvedl ze své praxe. „BBC si velmi hlídá svou nadstranickost.“ Zmínil také, že po loňské změně v jejím vedení odešly některé významné osobnosti. „Nicméně pokud jde o novinářskou prestiž, tak stále ještě být členem zpravodajského týmu BBC je velice hodnocené.“

Zmínil i veřejnou debatu o způsobu financování BBC. Některé hlasy například chtějí, aby BBC přestala být financována z veřejných zdrojů, tedy z peněz daňových poplatníků, a měla by si hledat jiný model financování, například formou dobrovolného předplatného, jako je tomu u streamovacích služeb.

„Po těch sto letech je to moloch, který spotřebovává velké peníze, a jakýkkoliv posun, který by BBC odříznul od licenčních poplatků, by měl dopad na produkci, včetně zpravodajství,“ dodal Kytka.