Británie potřebuje podle nového ministra financí stabilitu a Trussová čas

„Myslím, že to, co země nyní chce, je stabilita. Trussová je premiérkou ani ne pět týdnů. Myslím, že voliči její práci posoudí u voleb,“ prohlásil Hunt. Řádné parlamentní volby se v Británii mají konat v květnu 2024. Opoziční labouristé měli před konzervativci v průzkumu z konce září náskok 33 procentních bodů, nejvíce od konce 90. let minulého století.

Hunt také zmínil, že současná vláda bude hodnocena za to, jakou práci odvede v příštích osmnácti měsících. Zastal se Trussové, když o ní řekl, že „naslouchá ostatním a učí se“.