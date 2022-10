Slovenská demokracie je v ohrožení, říká po útoku v Bratislavě spisovatel Kosatík

„O kvalitě demokracie v každé společnosti vypovídá to, jak se vede menšinám, a toto je útok na menšiny. Nejen na LGBT, které se to bezprostředně týká, ale v manifestu vraha je jmenovaný i leckdo jiný. To znamená – slovenská demokracie je v ohrožení,“ podotkl Kosatík.

Slováci podle něj na jednu stranu zažívají strašnější věci než Češi, ale na druhou stranu jsou schopni pozoruhodné rezistence. „Rychle jsou schopni se vzchopit. To se stalo třeba právě před čtyřmi lety (po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky). Přál bych jim, aby se vzchopili, aby v sobě tyto síly našli, protože vraždit lidi na lavičce, to je dno,“ dodal spisovatel a scenárista.

Rozděleny jsou dnes podle něj všechny společnosti včetně české, ale na Slovensku jsou rozdíly prožívány velice silně. „Jeden z podstatných rozdílů mezi českou a slovenskou společností je v tom, že je tam velký vliv katolické církve. A ta má na Slovensku poměrně dost konzervativní podobu, takovou tu tradičně grandiózní,“ přiblížil Kosatík.

Připomněl také, že na Slovensku jsou na rozdíl od Česka zastoupeni v parlamentu fašisté a velmi silná část politiků je proti menšinám, přičemž tito politici se často prezentují machisticky či využívají fráze o tradiční rodině. „Myslím si, že teď se nebudou příliš sveřepě projevovat ti tradiční machisté, jako je například Robert Fico, ale bojím se, že tato jedna událost nebude stačit, aby to z té společnosti vyvanulo.“