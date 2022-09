KLDR otestovala balistickou raketu. Podle Soulu se pokusí o odpal z ponorky

Jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů uvedl, že raketa byla odpálena ze západního vnitrozemského města, letěla přes území KLDR a poté dopadla do vod u východního pobřeží Severní Koreje. Jihokorejská armáda bezprostředně nezveřejnila další podrobnosti o zbrani, včetně toho, o jaký typ střely se přesně jednalo nebo jak daleko doletěla.

Japonský premiér Fumio Kišida předeslal, že Tokio „dělá vše pro to“, aby shromáždilo informace o severokorejském odpalu a potvrdilo bezpečnost lodí a letadel, ačkoli bezprostředně nebyly hlášeny žádné škody.

KLDR střelu odpálila v době, kdy do Jižní Koreje připlula americká letadlová loď, aby se zúčastnila společného cvičení s jihokorejskými silami, a několik dní před plánovanou návštěvou americké viceprezidentky Kamaly Harrisové, ke které dojde příští týden. Očekává se, že severokorejská hrozba bude jedním z hlavních bodů návštěvy Harrisové poté, co se v Tokiu zúčastní státního pohřbu bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho.

Střely z ponorek

Kancelář jihokorejského prezidenta také v sobotu uvedla, že zaznamenala náznaky, že se Pchjongjang chystá vypustit balistickou střelu z ponorky. O jaké poznatky se přesně jedná, ale úřad neoznámil. Podle agentury Kjódó není zvykem, aby kancelář jihokorejského prezidenta informovala, že má poznatky o možných raketových testech svého souseda.

Severní Korea usiluje o získání schopnosti odpalovat jaderné střely z ponorek, což považuje za klíčový prvek při budování jaderného arzenálu, který by mohl ohrozit její sousedy a případně i Spojené státy. Odborníci ale tvrdí, že sankcionovaná země by potřebovala podstatně více času, zdrojů a zásadních technologických vylepšení, aby mohla postavit alespoň několik ponorek, které by mohly tiše plout po mořích a spolehlivě provádět údery.