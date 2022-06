KLDR provedla zřejmě svůj největší raketový test, do moře odpálila osm balistických střel

Podle jihokorejské armády KLDR odpálila rakety z oblasti Sunan poblíž hlavního města Pchjongjangu a střely letěly do vzdálenosti 110 až 600 kilometrů ve výšce od 25 do 90 kilometrů. Tokio uvedlo, že rakety dopadly do moře mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska, která se rozkládá do 200 námořních mil, tedy 370 kilometrů od pobřeží.

Raketový test KLDR provedla den poté, co ze Soulu odcestoval speciální americký vyslanec Sung Kim, informovala agentura Reuters. Ten jednal se svými jihokorejskými a japonskými protějšky o aktivitách Severní Koreje.

V sobotu také skončilo společné cvičení námořních sil USA a Jižní Koreje. Třídenních manévrů se zúčastnila i americká letadlová loď Ronald Reagan, informovala agentura Reuters. Letadlová loď se cvičení podle agentury zúčastnila poprvé po více než čtyřech letech.