Dny truchlení skončily, Británie se vrací k normálnímu životu

Uzavírky v centru britské metropole zmizely, k běžnému provozu se vrací i železnice, jejíž linky byly zejména v pondělí večer, kdy se tisíce lidí vracely domů poté, co ve Windsoru nebo v Londýně sledovaly smuteční průvod, přetíženy.

Už v pondělí večer vyrazili do londýnských ulic pracovníci městského úřadu s černými stuhami a mašlemi, aby uklidili odpadky a odstranili písek na silnicích, po kterých námořníci táhli lafetu s rakví zesnulé panovnice.

Během čtyř dnů, kdy truchlící stáli ve frontě před Westminsterským sálem, aby se zde mohli poklonit u rakve Alžběty II., pracovali zaměstnanci úklidové firmy nepřetržitě a podél několikakilometrové fronty odstranili sedm tun odpadků. Britská vláda uvedla, že do Westminsterského sálu nakonec přišlo 250 tisíc lidí.

Británie je s podobou rozloučení spokojena

„Pořadatelům se podařilo předvést to nejlepší, co Británie umí – kombinaci včasnosti, přesnosti a dokonalosti. To vše podtržené pompou, kterou s sebou přináší monarchie a královská rodina,“ shrnul pondělní pohřeb královny spolupracovník ČT Ivan Kytka.

Zdůraznil, že se ceremoniál obešel bez zádrhelů a v Británii celkově panuje spokojenost s tím, jak se země dokázala s Alžbětou II. důstojně rozloučit.

Do Londýna dorazily na státní pohřeb nejvyšší představitelé dvou set zemí, včetně amerického prezidenta Joea Bidena, japonského císaře Naruhita a králů a královen evropských monarchií, což pro pořadatele i bezpečnostní složky znamenalo mimořádnou výzvu.

„Ovšem k úlevě organizátorů i většiny obyvatel Londýna politici bezprostředně po skončení pohřbu odjížděli,“ poznamenal Kytka s tím, že se státníci museli narychlo přesunout do New Yorku, kde v úterý začíná zasedání Valného shromáždění OSN.

Se zajištěním bezpečnosti pohřbu pomáhalo v Londýně na tři tisíce policistů z celé země, včetně odstřelovačů na střechách a ozbrojených policistů, jízdních jednotek a dalších specializovaných sil hlídkujících v ulicích.