Pro Česko to bylo důstojné místo, komentoval Fiala zasedací pořádek na královském pohřbu. Seděl za Bidenem

„Když jsem projížděl Londýnem, překvapilo mě, jak prakticky na každém obchodě je nějaká připomínka královny, ale ne prefabrikovaná ani umělá. Jsou to tabule, které si lidé udělali, nějaká fotka, citát, slova královny, která jsou jim vzácná, i toto ukazuje vztah Britů k jejich zesnulé panovnici,“ popsal.

Samotný obřad byl podle Fialy důstojný a koncentrovaný, nesl připomínku velikosti Alžběty II. i duchovní rozměr. Zesnulá panovnice podle premiéra představovala kontinuitu, pocit jistoty v měnícím se světě, Britové podle něj oceňovali i její oddanost službě veřejnosti. Pro jeho generaci prý byla symbolem moderní Británie. Dokázala porozumět změnám a třeba se i v něčem přizpůsobit, ale ztělesňovala i tradici. To je podle Fialy kombinace, která je pro svět „nesmírně důležitá“.

Role nového krále

Na nedělní recepci se Fiala setkal i s novým králem Karlem III. „Nebylo úplně jednouché se k němu dostat, ale to jsem nějakým způsobem dokázal. Pak mě překvapila srdečnost krále Karla ve vztahu k České republice. Vzpomněl si na to, že jsme se setkali před dvanácti lety, když jsem byl rektor Masarykovy univerzity a on naši univerzitu navštívil a já jsem ho ocenil velkou zlatou medailí, protože podporoval některé projekty, na kterých se studenti podíleli v oblasti životního prostředí,“ uvedl Fiala.

Karel III. pak prý sám připomenul jiné projekty, které v Česku podporoval, například rekonstrukci barokních zahrad pod Pražským hradem.

Fiala prý Karlovi III. řekl, ať přijede do Prahy, připomenul však, že od takového neformálního rozhovoru k oficiální návštěvě vede dlouhá cesta. Karel III. má podle Fialy všechny předpoklady, aby novou roli zvládl, jsou jimi prý lidskost, empatie a zájem o problémy dnešního světa.