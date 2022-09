Alžběta II. byla nejmilovanějším a nejúspěšnějším panovníkem, řekl historik Oxfordské univerzity

Na trůn nastoupila Alžběta II. ve 25 letech poté, co umřel její otec Jiří VI. Zemi přebírala po velmi oblíbeném králi. Národ si ale velmi rychle oblíbil i ji. „Myslím, že ten okamžik byl hned na samém počátku její vlády. Byla v Africe na královském turné (…), když její otec zemřel. Přímo v Keni vzniklo slavné vysílání, kdy před kamerou mluvila o tom, že chce svůj život zasvětit britskému lidu. A myslím, že si ho právě v ten moment získala,“ uvedl Goldman.

„Velmi rychle využila televizi. Její korunovace byla prvním přímým televizním přenosem v britské historii. Rodiny po celé Británii se tak poprvé dívaly na televizi a v ní byla její korunovace,“ řekl Goldman. Připomněl také, že od roku 1957 vysílala každý rok vánoční poselství, objevila se i v helikoptéře s Jamesem Bondem při zahájení olympijských her v Londýně nebo ve filmu s medvídkem Paddingtonem.

Korunovaná byla 2. června 1953, zemi vládla víc než 70 let. Za tu dobu se změnil celý svět. Britské impérium se zmenšilo a zcela se proměnily technologie. Jak se měnil svět, měnil se i přístup královny.

Královnu také podle Goldmana ovlivnil její první ministerský předseda, Winston Churchill, ke kterému vzhlížela. „Byl pro ni v průběhu jejích prvních let jako starší strýc, který na ni do konce svého premiérování v roce 1955 dohlížel. Učil ji její roli,“ popsal.

Velký vliv na ni měl její otec, jehož byla první dcerou. Možná i proto měli velmi blízký vztah. Právě od něj se podle historiků naučila, jak zemi vést. „Velmi ho milovala, obdivovala ho. Osobně si byli velmi blízko. Byl to velmi tichý a skromný muž, byl také velmi věrný, pravdomluvný a čestný. Tyto vlasnosti měla také,“ řekl.

Královna měla také skvělý smysl pro humor, svěřil. Panovnici Goldman prováděl po Oxfordské univerzitě. „Byla vtipná a veselá (…). Měla několik vtipných připomínek. Byl jsem velmi překvapen její bystrostí a důvtipem a tím, jak ostře jí to myslelo,“ svěřil se.

„Za královskou fasádou to byla velmi inteligentní žena. Nečetla moc knih, nebyl to ten typ člověka. Ale byla to velmi inteligentní a zábavná dáma, která pronášela velmi komické žerty,“ uvedl.

Pro Spojené království byla podle Goldmana takovou panovnicí, kterou Britové chtěli mít. „Byla důstojná, byla autoritou, čestná, přímá a laskavá.“ „Opouští tuto zemi jako nejmilovanější, nejvíce uctívaný a nejúspěšnější panovník v britské historii,“ uzavřel.