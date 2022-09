Alžběta II. v popkultuře: Medvídek Paddington jí nabídl toast, Sex Pistols v ní neviděli budoucnost

Fašistka, nebo docela milá dívka?

Jako nedotknutelný symbol majestátu britskou panovnici rozhodně nevnímala ani populární hudba. Poměrně něžný popěvek o ní složili The Beatles. V sotva půlminutové skladbě Her Majesty o Alžbětě zpívají jako o „docela milé dívce“, která nemá moc co říct. „Jednoho dne bude má,“ touží přesto Paul McCartney, který své vyznání zazpíval i přímo královně při zlatém výročí její vlády. „Je to těch nejsladších pětadvacet vteřin v popu,“ soudí o písni server The Variety.

To se rozhodně nedá říct o spíš zřejmě nejprovokativnější skladbě adresované královně. Punkrockoví Sex Pistols si vypůjčili slova z hymny Spojeného království a dali jim nový význam. Mnozí text, jenž královnu ztotožňuje s fašistickým režimem a nevidí „žádnou budoucnost“, považovali za útok na Alžbětu II.