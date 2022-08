Slova palestinského předáka pobouřila židovské organizace i Německo, Scholz čelí kritice za mlčení

Původně měl Abbás přijet do Berlína v březnu. Tehdy mu to znemožnil konflikt na Ukrajině. Teď se podle řady západních politiků znemožnil v Německu sám, a to svým hodnocením konfliktu na Blízkém východě.

„Od roku 1947 do dnešního dne spáchal Izrael padesát masakrů v palestinských vesnicích a městech: v Dejr Jásínu, v Tantuře, v Kafr Kásimu a mnoha dalších. Padesát masakrů. Padesát holocaustů.“

Abbás těmito slovy zdůvodnil, proč se coby palestinský předák nebude omlouvat za teroristický útok na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972, při němž palestinská teroristická organizace Černé září zavraždila jedenáct židovských sportovců.

Izraelský premiér Jair Lapid označil Abbásovy výroky nejen za morální ostudu, ale také za ohromnou lež. „Šest milionů Židů bylo zavražděno během holocaustu, včetně půldruhého milionu židovských dětí. Dějiny mu nikdy neodpustí,“ prohlásil Lapid.

Kritika Scholzova mlčení

Kritika se v Německu obrátila i proti kancléři Scholzovi. Za to, že na Abbásova slova nezareagoval okamžitě. Scholzův tiskový mluvčí totiž tiskovou konferenci bezprostředně po Abbásově výroku ukončil.

„Podle mě je to srovnání nepřípustné a opravdu mě šokovalo, že v Německu, na půdě kancléřství a během tiskové konference takové poznámky nikdo nenapadl,“ uvedl předseda německé Ústřední židovské rady Josef Schuster.

Německo dlouhodobě nabádá k tomu, aby se označení holocaust používalo výhradně v souvislosti s nacistickým zločinem vyvraždění šesti milionů Židů v období druhé světové války.

Kritiku se kancléřství pokusilo zmírnit několik hodin po tiskové konferenci oficiálním prohlášením: „Kancléř je pobouřen a znechucen výroky předsedy Abbáse. Relativizace holocaustu a šesti milionů mrtvých je zcela nepřijatelná a udělat něco takového na německé půdě je neomluvitelné.“

Ve středu Abbás uvedl, že považuje holocaust za nejohavnější zločin v moderních dějinách lidstva. Scholzův úřad si také předvolal zástupce palestinské diplomatické mise, aby se proti Abbásovým výrokům znovu důrazně ohradil.