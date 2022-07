Jižní Evropu kvůli vysokým teplotám dál sužují lesní požáry

Ve francouzském Gironde zachvátily plameny plochu o asi stovce kilometrů čtverečních. Jeden z požárů propukl nedaleko města Bordeaux. Záchranáři kvůli tomu museli evakuovat obyvatele obce Teste-de-Buch. Své domovy už muselo opustit na dvanáct tisíc lidí. Na místě podle úřadů zasahují přibližně tři tisíce hasičů.

Další požáry propukly nedaleko španělského letoviska Torremolinos. Velká oblaka dýmu zpoza kopců během pátku spatřili i letní hosté na pláži. U města Mijas pomáhá se zastavením jejich šíření několik letadel.

Vrchol vlny horka zažilo Španělsko ve středu, když meteorologové naměřili nejvyšší teplotu 45,6 stupně Celsia v Almonte nedaleko Sevilly. I v dalších městech Andalusie, mimo jiné v Córdobě či Seville, bylo ve středu přes 44 stupňů a v Badajozu v sousedním regionu Extramadura naměřili ještě o stupeň více.

V celém Španělsku s výjimkou Kanárských ostrovů platí od středy varování před extrémními vedry. Meteorologové ale nečekají, že by byl překonán absolutní španělský rekord z loňského srpna, kdy v andaluském městečku Montoro naměřili 47,4 stupňů.

Agentura EFE v pátek uvedla, že v Portugalsku a Španělsku v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně tři sta lidí.

Portugalci hlásí 47 stupňů

V Portugalsku propukly další požáry východně od Porta. Na některých místech v zemi teploty vyšplhaly až na 47 stupňů. Od pondělka meteorologové očekávají pokles teplot, stále ale budou přesahovat třicet stupňů Celsia.

V pátek portugalský premiér António Costa v reakci na vývoj počasí oznámil, že pohotovost se prodlužuje do neděle. Dosud platila do pátku. V pátek podle něj jihoevropská země zažila „nejkrizovější den“ co se týče požárů, zejména kvůli vysokým teplotám a větru.

V Řecku bojují hasiči s plameny asi padesát kilometrů jižně od Atén a také na severním krétském pobřeží, kde byli evakuováni obyvatelé sedmi vesnic poblíž letoviska Rethymnonu.

V okolí vyschlého údolí řeky Pád vyhlásila italská vláda stav nouze. Podle BBC na mnoha místech připomíná nejdelší řeka v zemi slabý potok.