Srí Lanka vyhlásila výjimečný stav, prezident uprchl na Maledivy

Demonstranti vtrhli ve středu do sídla premiéra Ranila Vikremesinghy a žádají jeho demisi. Tisíce lidí se k jeho sídlu přesunuly poté, co v předchozích dnech davy pronikly také do několika dalších vládních budov. Premiér slíbil, že odstoupí, až bude sestavena nová vláda, píše agentura AP.

„Premiér jako prozatímní prezident vyhlásil výjimečný stav (v celé zemi) a zavedl zákaz vycházení v západní provincii,“ oznámil podle agentury Reuters Vikremesingheho mluvčí.

Kdo bude příštím prezidentem?

Srílanská opozice navrhne na příštího prezidenta svého vůdce Sadžitha Premadasu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na představitele opozice. Parlament má nového prezidenta zvolit 20. července.

Premadasa je synem bývalého prezidenta a o úřad hlavy státu se ucházel už ve volbách v roce 2019, kdy byl ministrem bytové výstavby. Volby tehdy vyhrál Radžapaksa. U moci pak byl mocný rodinný klan, který ovládl i posty předsedy vlády i ministra financí.

Mnoho Srílančanů podle agentury Reuters viní právě je ze současných problémů. Obyvatelé ostrova již několik měsíců protestují proti vládě a prezidentovi kvůli hlubokým ekonomickým problémů, do nichž se země dostala.