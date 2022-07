Tahanice kolem prodeje Twitteru vyústily ve střet Trumpa s Muskem

Donald Trump a Elon Musk se ale nyní dostali do sporu. Roli v něm hraje právě rozhodnutí excentrického miliardáře vycouvat z převzetí internetové firmy Twitter provozující stejnojmennou sociální síť.

„Není to tak, že bych ho nesnášel, ale je na čase, aby Trump pověsil živnost na hřebík a odjel do západu slunce,“ reagoval Musk na slova bývalého prezidenta, který jeho záměr údajně sám předpověděl. „Je to jen další tlučhuba. On nic rozhodně nekoupí,“ má jasno bývalý šéf Bílého domu.

A přestože se v posledních dnech Musk distancuje od Donalda Trumpa, velmi kritický je i ke směřování Demokratické strany. Vymezuje se zejména vůči kulturním válkám, které demokraté vedou ve prospěch etnických a sexuálních minorit. Pro toto „tažení“ se vžil termín woke. „Pokud nebude zastaven, zničí woke virus celou civilizaci a lidstvo se nikdy nedostane na Mars,“ varuje v této souvislosti Musk.

Musk hodlá dát prostor všem

Byl to přitom právě on, kdo chtěl zajistit návrat Donalda Trumpa na sociální síť. Šéf Tesly se prezentuje jako obhájce svobody slova a na Twitteru pod jeho vedením měli dostat prostor úplně všichni.

„Určitě to nebyla transakce, která by mu přinesla nové bohatství. O ostatních důvodech můžeme spekulovat. On říkal, že chce vytvořit idealistickou platformu,“ komentuje čerstvě odřeknutý obchod šéfredaktor portálu Lupa.cz David Slížek.

Oficiálním důvodem odstoupení od koupě Twitteru je fakt, že se na síti vyskytuje více falešných účtů, než se předpokládalo. Je jich až kolem deseti procent. Podle odborníků chce ale tímto krokem Musk pouze snížit cenu společnosti, za kterou měl zaplatit zhruba bilion korun.