V Bratislavě demonstrovali učitelé a zaměstnanci škol. Jsou nespokojení se spory ve vládní koalici

Podle zpravodaje ČT v Bratislavě Petra Obrovského byli na demonstraci už hodinu před začátkem tisíce lidí. Organizátoři takovou účast slibovali, protože mnohé školy daly svým žákům a studentům ředitelské volno. RTVS uvedla, že nahlášených bylo až třináct tisíc účastníků. Pokud by se takový počet potvrdil, znamenalo by to, že se jednalo o největší protest zaměstnanců veřejného sektoru od voleb v roce 2020, tedy za posledního dva a půl roku.

Na bratislavském Náměstí Slovenského národního povstání zazněly nejprve úvodní projevy. Následně se podle Obrovského účastníci měli vydat k budově slovenského parlamentu a tam politikům předat svoje požadavky, protože se cítí být rukojmími sporu uvnitř vlády. A dodávají, že pokud se situaci nepodaří uspokojivě vyřešit v průběhu léta, tak po letních prázdninách v září může následovat stávka.

Zaměstnanci školství se ocitli v paradoxní situaci, kdy jak ministr financí Matovič, tak ministr školství Branislav Gröhling (SaS) podporují nárůst platů. „Ale Matovič říká ‚musíme na to zvýšit daně z hazardu, z alkoholu a některé další daně‘. To je nepřípustné pro liberální SaS, která zvyšování daní dlouhodobě odmítá. Její ministr školství Gröhling naopak tvrdí, že ke zvýšení platů by měly stačit nadpříjmy státu způsobené vyšší inflací,“ informoval Obrovský a dodal, že jde o další ze série sporů uvnitř vládní koalice na tradičním bitevním poli mezi Matovičem, respektive jeho stranou OĽaNO, a stranou SaS.

„Podle slovenských komentátorů je to další situace, kdy Matovič přichází s nápadem, o kterém ví, že ho koaliční partner nechce, ale návrh přesto veřejně prezentuje a snaží se ho prosadit na sílu. Emoce se potom samozřejmě víří čím dál tím víc,“ míní zpravodaj.

Pokus o přehlasování veta prezidentky Čaputové

Nepomohou ani další spory v koalici, které se vedou ohledně zákona pro větší pomoc rodinám s dětmi, který kvůli zrychlenému jednání vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. „Matovič to označuje jako balíček pomoci rodinám, který má přinášet ročně výdaje státu více než miliardu eur. Od předložení na vládu po schválení v parlamentu uplynulo pouhých šest dnů, což kritizovali nejen mnozí experti, ale bouří se proti tomu i samosprávy, pro které to znamená omezení jejich daňových příjmů,“ uvedl Obrovský.

„Prezidentka ty části zákona, které mají platit od 1. ledna příštího roku, vetovala a řekla, že pro tuto část legislativy nebyl jediný důvod, aby prošla ve zkráceném řízení. A právě v těchto dnech se v Národní radě zřejmě horečně jedná o tom, jestli se najde dostatek hlasů na prolomení veta hlavy státu. Došlo totiž k situaci, kdy balíček pomoci rodinám neodmítá pouze SaS. I další koaliční poslanci začali váhat, protože pokud budou chtít veto prolomit, budou se muset spolehnout na hlasy krajně pravicové ĽSNS. A to bylo ve slovenské politice dosud tabu,“ okomentoval dění ve slovenské politice zpravodaj.