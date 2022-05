Biden vyrazil na svou první návštěvu Jižní Koreje a Japonska. Očekává se provokace od KLDR

Biden přijede do Soulu v pátek a po třech dnech se přesune do Tokia. Je to prezidentova první cesta v oblasti od nástupu do funkce. Bidena v Jižní Koreji jistě čeká vřelé přivítání, předpokládá zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová. Nový jihokorejský prezident Jun Sok-jol se totiž jasně vyslovil pro posilování vztahů se Spojenými státy, zejména ve vojenské oblasti, země jsou ostatně dlouholetými spojenci.

Za předchozího levicového prezidenta Mun Če-ina, který byl vnímán ve Washingtonu jako pročínský prezident, se však vzájemné vztahy zhoršily. Peking se navíc cítil ohrožený americkou přítomností na korejském poloostrově, zejména protiraketovým štítem, který byl rozmístěný před několika lety kvůli možné hrozbě ze Severní Koreje.

Čína využívala ekonomického vlivu na předchozí vládu a bránila Jižní Koreji v dalším rozšiřování protiraketového štítu, Korea se ani nepřipojila do indopacifické spolupráce, která získala podobu takzvaného Quadu. To by se nyní mohlo změnit, Biden se v Tokiu zúčastní summitu Quadu a bude o rozšíření štítu usilovat, říká Šámalová.