V Severní Koreji koronavirus hrozí katastrofou. Situace v Číně vyvolává pochyby o tamní vakcíně

Bylo to zřejmě první veřejné vystoupení severokorejského vůdce v roušce. Skoro dva a půl roku poté, co svět začal řešit pandemii, poslal Kim Čong-un severokorejská města do lockdownu. „Domníváme se, že se covid vyskytl už dřív, ale úřady to nepřiznaly. To, že ho oznamují nyní, naznačuje, že už to nejde utajit,“ myslí si Mason Richey z univerzity zahraničních studií Hankuk.

Počet nakažených se odhaduje na statisíce. Zatím. Severokorejské obyvatelstvo je ve velkém ohrožení, podle expertů na pokraji katastrofy. Stát spoléhal pouze na uzavření hranic, covid je překonal. Obyvatelé KLDR proti němu nebyli nikdy očkováni. Pchjongjang vloni odmítl vakcíny z Číny i globálního tržiště Covax.

Testuje se minimálně, zdravotnictví je slabé. I stabilní systémy ve světě měly v době vrcholů nákazy vážné problémy. „V Severní Koreji může být vysoká míra podvýživy dodatečným rizikovým faktorem pro závažný průběh a smrt,“ dodává epidemiolog z Univerzity Johnse Hopkinse Brian Wahl.

A covid může naopak nedostatek potravy a další podvýživu obyvatel zhoršit. Severokorejskou diktaturu čekají krušné časy, i pokud přijme nabídku zdravotní pomoci a vakcín od jižního souseda.

Neúčinná vakcína v Číně?

Situace v Číně mezitím zpochybňuje účinnost domácích očkovacích látek na variantu omikron. I přes striktní přístup, očkování a například Šanghaj uzavřenou do karantény se covid šíří. Pozornost se teď obrací k Pekingu s desítkami nových případů. Lidé se začali obávat plošného lockdownu a skupovat potraviny.

K dnešní vylidněnosti ulic vedlo omezení provozu restaurací, nákupních center a zábavních podniků. Lidé mají pracovat z domova. Začíná hromadné testování. Karantény se zatím vyhlašují jen pro jednotlivé budovy.

Podle mikrobioložky Ruth Tachezy zavádění striktních opatření souvisí s tím, že v Číně už od prosince vědí, že dvoudávkové schéma jejich vakcíny je v podstatě neúčinné. I když se podá třetí dávka, tak se ukazuje, že nechrání proti variantě omikron. „Mají s velkou pravděpodobností celou populaci opět zcela citlivou k tomu viru,“ řekla Tachezy v pořadu Horizont ČT24.