Zkoušený Libanon čekají parlamentní volby. Šanci v nich mají i radikálové z Hizballáhu

Navíc se stal i obětí hospodářské krize. Stejně jako spoustě dalších Libanonců mu banky zmrazily přístup k úsporám. Přesto není jisté, že nové tváře, jako je on, čeká výrazný průlom ve volbách do parlamentu. Volební systém je podle analytiků šitý na míru stranám zavedeným.

K volbám nemusí přijít až pětina voličů

„Odstoupení Saada Harírího mělo obrovský dopad na sunnitské čtvrti a na volební náladu,“ prohlašuje politický analytik a bývalý Harírího poradce Ibrahím Džauhárí. Podle odborníků nepůjde k urnám až pětina voličů z těch, kteří minule hlasovali. A mezi sunnity to i kvůli Harírího odstoupení může být až třetina.

„Je to velmi nebezpečné, protože to snižuje volební práh a otevírá to dveře Hizballáhu, šaškům a kšeftařům,“ říká nezávislý kandidát Mustafa Alúš. Úspěch Íránem podporovaného hnutí Hizballáh by přitom měl dopad nejen na dění v sedmimilionové zemi, ale i za jejími hranicemi. Izrael – jižní soused Libanonu – považuje Hizballáh za hrozbu a v minulosti s ním vedl válku. Většina Západu označuje hnutí za teroristickou organizaci. Přesto si zřejmě ve volbách polepší.

„Hizballáh může získat čtyři nebo pět poslaneckých křesel a nemusí ani hnout prstem. To je ten hlavní problém,“ vysvětluje analytik Džauhárí. Pro Libanonce je ale hlavním problémem dramatická hospodářská situace. Potřebují, aby se země po volbách uklidnila a vynořila se ze tmy, do které ji hluboká krize uvrhla.