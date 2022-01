Někteří mladí Libanonci odcházejí za penězi Islámského státu. Hlavně pryč z chudoby a bezmoci domova

V přístavní čtvrti druhého největšího libanonského města Tripolisu je chudoba a bezmoc vidět na každém kroku. Těžký život pomáhají aspoň trochu rozmělnit pouliční hry. Vyhraným zápasem je však pro mladé muže hlavně cesta pryč. „Co byste chtěli dělat v této prokleté zemi? Lidé houfně odjíždějí do Německa, do Evropy. Kdekoli je to lepší než tady. Dokonce i v Sýrii,“ křičí jeden z nich.

Od Kypru, tedy Evropské unie, je dělí jen pár hodin plavby. Na zaplacení pašerákům ale řada lidí nemá. Někteří proto míří za penězi opačným směrem. Láká je až jeden tisíc eur (přes 24 tisíc korun) měsíčně v řadách Islámského státu.

„Dosud odešlo do Sýrie víc než sto chlapců. V posledních třech měsících se stále víc rodičů probouzí a zjišťují, že jejich synové odešli,“ říká právník Mohammed Sablúh.