Před červnovými volbami vzniká ve Francii levicová koalice jako protiváha k Macronovi

Mélenchonova LFI chce vytvořit spojenectví, které by levicovým stranám zajistilo vítězství ve volbách. Pokud by koalice získala silnou pozici v parlamentu, mohla by účinně blokovat Macronovu politiku. Mélenchon v prvním kole dubnových prezidentských voleb získal 22 procent hlasů a skončil třetí, což mu zajistilo silnou vyjednávací pozici s dalšími levicovými subjekty. Prezentuje sám sebe také jako nejvhodnějšího kandidáta na příštího premiéra Francie.

„Nyní existuje rámcová dohoda mezi vyjednávacími týmy LFI a socialistů,“ řekl poslanec a jedna z hlavních tváří LFI Adrien Quatennens ve vysílání rádia Franceinfo. „Emmanuel Macron může a musí být poražen a my toho můžeme dosáhnout s většinou, která bude vládnout na základě programu odlišného od současného směřování země,“ dodal.

Další detaily dohody slíbily strany zveřejnit během dne. Proti partnerství socialistů s LFI se minulý týden postavil bývalý socialistický prezident François Hollande.