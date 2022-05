V Číně roste nespokojenost s covidovými uzávěrami, kritické hlasy vláda cenzuruje

Podle zpravodajky šestice distriktů v Šanghaji umožňuje lidem vyjít ven a projít se, musí se však pohybovat ve své čtvrti a nesmí cestovat jinam. „Místní mluví o velice frustrující situaci, mluvila jsem s několika známými, kteří začínají pátý týden doma, přestože u nich v domě nemají žádné případ. Popisují znepokojení,“ řekla Šámalová.

Situace je podle ní složitá i kvůli objednávání jídla, v prvních týdnech se lidé v Šanghaji bouřili kvůli nedostatku čerstvých potravin. „Zásobování se zlepšilo, pořád je to ale složité, musí se mezi sebou skupinově domlouvat sousedé a objednávat potraviny společně,“ popsala.

Strana na sociálních sítích maže kritiku

Vedení komunistické strany na kritiku ohledně situace nereaguje, cenzura maže všechny frustrované komentáře lidí na sociálních sítích. „Zákroky cenzury jsou bezprecedentní, protože spousta lidí si na nich vylévá srdce. Také se tam šíří různé nahrávky ze skutečných situací, kdy si lidé stěžují nebo se dohadují s úřady nebo s lékaři,“ uvedla Šámalová.

„Šíří se tam i různé písně, které zpívají obyvatelé Šanghaje, teď naposledy o víkendu to byla známá píseň z muzikálu Bídníci jménem 'Slyšíš lid zpívat'. Tato píseň už je dva roky v Číně zakázaná, protože byla jednou z protestních písní demonstrantů v Hongkongu,“ vysvětlila.

Čínská komunistická strana se pořád drží politiky nulové tolerance ke covidu a říká, že to je základ úspěchu. Státní média v těchto dnech opakují, že se snižuje výskyt nákazy, přibývá méně nakažených než dříve, a označují to za důkaz toho, že ta politika skutečně funguje. „Že to sebeobětování, jak to nazývají, má smysl a jedině trpělivost může přinést vítězství,“ řekla Šámalová.