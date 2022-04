Francouzi vybírají mezi Macronem a Le Penovou. Favoritem voleb je současný prezident

Mélenchon však hraje vlastní hru. Macron je podle něj nepřijatelný, ale ještě nepřijatelnější je Le Penová. Zdůraznil, že ta nesmí od jeho voličů dostat ani jeden hlas. Sám však poznamenal, že bez ohledu na stávajícího vítěze by to měl být on, kdo se stane po červnových volbách do Národního shromáždění francouzským premiérem.

Zamíchat s kartami může i to, že voliči možná vůbec nepůjdou hlasovat. Někteří považují výsledek za již rozhodnutý a ztrácí zájem, další mezi dvěma kandidáty nevidí vhodného adepta na prezidentský post. Neúčast se odhaduje až na třicet procent, což země zaznamenala naposledy v roce 1969.

Stejný stav jako v USA v roce 2016, hodnotí Macron

Le Penová v programu navrhuje mnohá řešení, která připadají části Francouzů přitažlivá. Prosazuje například dřívější odchod do důchodu, větší suverenitu a národní hrdost pro Francii či zastavení migrace. Pro část společnosti jsou ale některé její názory příliš radikální a nebezpečné. Například na jejích plakátech v pařížské čtvrti Vanves přibyl knírek připomínající nacistického vůdce Adolfa Hitlera spolu s nápisem „zastavte fašisty“.

„Jestli letos nevyhraje Le Penová, tak za pět let bude mít Francie arabského prezidenta,“ domnívá se seniorka Reine. Navzdory obavám z rostoucího počtu Arabů ve Francii však bude její hlas patřit Macronovi. „Jestli ale Macron nebude dodržovat to, co slíbil, v červnových volbách se mu to zle vrátí,“ dodává žena.