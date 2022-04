Debatu vyhrál Macron, opět z něj však byla cítit arogance vůči Le Penové, uvedl zpravodaj Šmíd

„Dokonce v některých chvílích Le Penová Macronovi ,zatopila‘. Celkově však byl Macron mnohem lepší. Teď je otázka, co z toho vyplývá, protože podle některých pozorovatelů měl prezident před pěti lety i nyní problém s jistou arogancí a přehlíživostí. V některých fázích debaty se nedíval na Marine Le Penovou, ale díval se na moderátory, jako by symbolicky přehlížel všechny ty, které zastupuje Le Penová,“ podotkl Šmíd.

Krajně pravicová kandidátka se v televizní debatě podle Šmída „snažila působit kompetentně“. Dodal ale, že Le Penová už ve francouzské společnosti není příliš vnímána jako zástupkyně extrémní pravice. „Kdybychom se podívali na její program, tak v sociálních otázkách je to spíš extrémní levice než extrémní pravice. Nyní je ale mnohem přijatelnější a volitelnější pro řadu Francouzů, a pokud s tímto cílem šla do debaty, tak se jí to částečně podařilo,“ řekl.

„Macron je ale na druhou stranu velký odborník. Za těch pět let se vypracoval. Dokáže komunikovat to, co chce říct, byl mnohem přesnější. To je můj dojem,“ řekl zpravodaj. Připomněl také úvod debaty, kdy Macron obvinil Le Penovou ze závislosti na Rusku, zkritizoval, že si půjčovala z ruských bank a v roce 2014 uznala anexi Krymu.

55 procent pro Macrona, 45 pro Le Penovou

Poslední průzkumy ukazují, že současnému prezidentovi před druhým kolem věří 55 procent voličů, naopak Le Penové by dalo svůj hlas 45 procent. Říká se také, že volby nakonec rozhodne zhruba patnáct procent voličů, kteří doposud nevědí, komu svůj hlas dají. Ke komu se voliči neúspěšných kandidátů přikloní, zatím podle Šmída není jisté.