Nemastná kampaň může zamíchat výsledkem francouzských voleb. Klíč je v účasti

Francouzský prezident Emmanuel Macron chce nezávislou a sebevědomou Francii, která bude součástí silné Evropy. Jeho program pro druhé období má tři hlavní osy: snížení závislosti Francie ve všech ohledech, pokračování v plnění slibů a programů předchozího mandátu a republikánské hodnoty.

Aktuální dění podle něj potvrdilo, že dříve kritizované výdaje na obranu a na armádu byly na místě. Nezávislost propaguje také na poli energetiky pomocí snižování spotřeby ropy a zemního plynu.

„Kvůli válce na Ukrajině nás čeká 12 až 18 měsíců potravinové krize. Jsou oblasti světa, zejména Afrika a Blízký východ, na které dopadne výpadek v dodávkách potravin z Ukrajiny mnohem hůř než na Evropu. Je naší povinností se na to připravit, být soběstační a pomáhat ostatním,“ řekl Macron.

Dalším bodem programu je prodloužení věku odchodu do důchodu z 62 na 65 let. Macron prosazuje také reformu sociálních dávek.

Během prvních dvou let ve funkci Macron inicioval několik klíčových reforem, například změny trhu práce nebo daní. Vedlo to k sociálním protestům. Hnutí žlutých vest, které vypuklo v roce 2018, zastavilo například zvýšení daně z nafty a obecně zelenou reformu, a podařilo se ho utlumit až v době začínající pandemie covidu-19. Ta byla největší výzvou posledních dvou let. Francie ale zažívá silný hospodářský růst a pokles nezaměstnanosti.

Někdejší ministr hospodářství, narozený 21. prosince 1977 v Amiens, vstoupil do prezidentského klání v srpnu 2016 se svou nově založenou stranou Vpřed! (En Marche!), nacházející se v politickém středu. Strana se před parlamentními volbami v roce 2017 přejmenovala na Republiku v pohybu (La République en marche).

Bývalý investiční bankéř byl veřejnosti prakticky neznámý do svého příchodu do vlády v roce 2014. V minulé volební kampani získával jako nejmladší a pohledný kandidát sympatie davů na mítincích, měl podporu politiků, ekonomů i médií. Ve druhém kole zvítězil proti Marine Le Penové se ziskem 66,06 procenta hlasů. Je ženatý s o 24 let starší učitelkou Brigitte Trogneuxovou.