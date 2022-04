Macron i Le Penová se snaží oslovit voliče Mélenchona. Rozhodující bude televizní debata

Kandidát krajní levice Jean-Luc Mélenchon měl v prvním kole kolem dvaceti procent hlasů. Většina jeho voličů, což jsou podle Šmída spíše lidé ze sociálně slabších rodin, nyní přecházejí spíš k Macronovi. „Marine Le Penová se samozřejmě zaměřuje spíš na ně, a to na severu a jihu země. Mélenchon si právě tam vedl velmi dobře,“ řekl zpravodaj. Dodal ale, že ve vodách Mélenchona teď „loví“ spíš Macron.

Zpravodaj ČT také řekl, že válka na Ukrajině nehraje zásadní roli v kampani kandidátů na prezidenta Francie. „Hraje však roli v otázkách, jako je například snaha prezidenta Macrona o diplomatické řešení. Je ale třeba říci, že v poslední době Macron upustil od svých diplomatických aktivit. Ale když mluvil s Vladimirem Putinem, tak to bylo na žádost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Teď se ale zcela soustředí na předvolební kampaň,“ uvedl.

Šmíd také dodal, že se očekávají další předvolební mítinky. Důležitým faktorem ve druhém kole ale podle něj také bude očekávaná nižší účast, což je právě kvůli lidem, podle kterých by se ani jeden z kandidátů prezidentem stát neměl. „Je tady i faktor prázdnin. V Paříži začínají školní prázdniny, děti jdou do školy naposledy v pátek. Není tak vyloučeno, že voliči okamžitě v pátek nebo v sobotu odjedou,“ upozornil.

Francouzská vláda je podle Šmída kritizována například za to, že nemluví o tom, jaké typy zbraní Ukrajině dodává. „Je to také na žádost Ukrajiny, protože tamní představitelé říkají, že pokud budou Rusové vědět, jaké zbraně na Ukrajinu přicházejí, tak se na to můžou připravit a budou se je snažit zneškodnit,“ řekl.

S ukrajinskými uprchlíky se údajně Francie vyrovnává dobře. Do země ale dorazilo mnohem méně běženců než do zemí střední a východní Evropy, kolem čtyřiceti tisíc. „Většina z nich bydlí v rodinách. Je tu velká solidarita lidí, kteří si uprchlíky berou do svých rodin. V této rovině je ta pomoc velice účinná,“ řekl Šmíd s tím, že v předvolebních kampaních se toto téma příliš neobjevuje.