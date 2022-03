Město Irpiň poblíž metropole se mění v trosky, lidé prchají. Natáčel tam štáb ČT

Zbývají jen trosky. Lidé odcházejí

V blízkosti místního nádraží stoupají plameny z jednoho z rodinných domků. Jeho majitel, Jevgenij, špinavý od kouře a se slzami v očích, říká, že projektil budovu zasáhl zhruba před hodinou. „Děti šly jen deset minut předtím pro chleba. Měli jsme štěstí. Žena utekla oknem z ložnice. Já se dostal ven přes zničenou kuchyni,“ uvádí.

Nad nedalekým Hostomelem se vznášejí oblaka černého kouře. Právě tam se ruské síly od začátku invaze snaží získat kontrolu nad strategickým letištěm, přibližuje zpravodaj.

Irpiň se dál vylidňuje. Jedni z mála civilistů, kteří se vracejí, jsou dobrovolníci rozvážející humanitární pomoc. „Lidi v panice nevědí, co dělat. Děti nemají co jíst,“ říká Oleksandr, jeden z dobrovolníků.

Útěk z nejistoty do… nejistoty

Lidé míří pryč. S batohem, s taškou. Jen s tím nejnutnějším. Důvod, proč musí s tím, co unesou, mají přímo před sebou. Černohorský ukazuje, že most přes řeku Irpiň, který ze stejnojmenného předměstí metropole vedl do Kyjeva, preventivně zničila ukrajinská armáda. Jeho trosky jsou pro pěší v tuto chvíli jedinou cestou do bezpečí.

„Bojuje se tam. Včera ráno dopadla raketa na budovu vedle té naší. Jsme vystrašení a nemůžeme spát,“ říká Irina, uprchlice z Irpině.

Ozývají se nové rány. Další vystrašení lidé míří přes provizorní lávku. Nejistota, do které míří, je jen o málo menší než ta, kterou opouštějí, dodává zpravodaj.