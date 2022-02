Ruské tanky jsou modernější formou sovětských předchůdců. Mají své slabiny

„A to samozřejmě vede ke katastrofálním ztrátám, kdy občas na těch obrázcích vidíme, že to tomu tanku urve a doslova odstřelí věž, která má několik tun,“ vysvětluje Kofroň.

Ruská arogance a optimismus

Podle odborníků Rusové v prvních dnech útoku méně využívali dělostřelectvo. To se ale teď mění. „Klíč ruských ozbrojených sil a jejich doktrína je, že dělostřelectvo a raketové dělostřelectvo vše rozstřílí a pozemní síly už to v podstatě jen obsadí,“ domnívá se pracovník Pražského centra pro výzkum míru Jan Ludvík.

Ruská armáda se často přesouvá po silnicích, pro Ukrajince jsou tak kolony tanků snadnější cíl. Navíc tím Rusové prozrazují směr dalšího postupu. „Já bych to nazval možná arogancí, možná velkým optimismem. Podobné chyby dělají poměrně často,“ doplňuje Kofroň.

Nejúčinnější je nasazení tanků v otevřené krajině. Pro obránce je jejich ničení obtížnější, protože se musí dostat relativně blízko. Naopak ve městech jsou tanky mnohem zranitelnější. Stejně jako další vojenská vozidla se vystavují blízkému útoku, ten navíc může přijít i shora. Ukrajinské úřady radí, aby podomácku vyrobené Molotovovy koktejly lidé házeli do oken, k motoru anebo do míst, kterými se do vozidel dostává vzduch.