Turečtí Ujgurové vyzývají olympioniky k podpoře lidských práv. Někteří sportovci vyčkávají až na návrat domů

Výstava v Istanbulu přibližuje osudy Ujgurů v Číně. Ukazuje jména vězněných a tváře těch, kteří tvrdé represe přežili. Komunistická vláda mluví o vzdělávacích centrech, svědci o koncentračních táborech, nucených sterilizacích a mučení.

Autor výstavy Idris Avas ukazuje například takzvanou tygří židli. „Policisté v ní nechávají lidi zamčené týden, někdy déle než dva týdny. Někteří z přeživších vypověděli, že v ní byli znásilněni,“ popsal. Spolu s výstavou spustil i kampaň cílící na olympioniky.

Sportovce vyzývá, aby podpořili lidská práva a při oficiální ceremonii, například na stupních vítězů, vytvořili rukou písmeno C, které má odkazovat na slovo „change“, tedy anglicky změna. „Chceme, aby i mezinárodní publikum vědělo o naší situaci. Není to historie, je to probíhající genocida. Děje se právě teď. I během olympiády,“ uvedl Avas.