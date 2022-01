Řidiči kamionů čekají v Doveru i několik dní. Během roku přitom pobrexitová byrokracie ještě naroste

Podél cesty do strategicky důležitého anglického přístavu Dover stojí stovky kamionů. Řidiči neskrývají rozhořčení. „Když tu čekáme, nemáme peníze,“ tvrdí jeden z nich.

V kabinách tráví dlouhé hodiny navíc, někdy dokonce dny. Plynulý provoz z dob, kdy Británie byla součástí celní unie a jednotného evropského trhu, je pryč. „Měli jsme i řidiče, který tu stál čtyři dny. Čtyři dny s nákladem z Německa,“ popisuje britský autodopravce John Shirley.

Formulář pro každý produkt

Zatímco loni německý vývoz do Ameriky narostl o 18 procent a do zbytku EU o 17 procent, do Británie poklesl o dvě procenta. Může za to zvýšená byrokracie. Každý produkt zvlášť musí mít vyplněné celní formuláře. „Budeme mít víc papírování, za což budeme muset víc platit. Možná to povede ke zdražování,“ připouští majitel obchodu se španělskými delikatesami v Bristolu David Pavon.

Byrokracie na hranicích po brexitu v průběhu roku ještě naroste. Jak z britské, tak z unijní strany. EU chystá zavádění biometrických kontrol. „Pouhé dvě minuty, které budou třeba na odbavení řidiče nebo pasažéra v autobuse skrz imigrační systém, přidá kilometry dopravní zácpy,“ varuje ale britská stínová ministryně mezinárodního obchodu Ruth Cadburyová.

Brity čeká při cestách do EU registrace

Neuniknou tomu ani Britové při cestách do EU. Tím, že ukončili volný pohyb osob, se za rok budou muset registrovat stejně jako všichni ostatní cizinci do chystaného unijního systému Etias. Vyjde je to v přepočtu na 175 korun na tři roky.

Podle Bruselu tím Britové přispějí k boji se zločinem a větší bezpečnosti nejen unijních občanů, ale všech turistů z třetích zemí na návštěvě Evropské unie.