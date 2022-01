Putin těžko může ustoupit bez nějakého vítězství, soudí Ludvík a Němec. Možnosti jsou, oponuje Votápek

Také bývalý velitel speciálního oddělení SOG (někdejší Útvar speciálních operací vojenské policie) Němec soudí, že se Putin dostal do bodu, kdy se nemůže stáhnout bez toho, aniž by něčeho dosáhl. „Ať už diplomaticky, nebo vojensky.“ Dal to do souvislosti i s ruskými prezidentskými volbami plánovanými na rok 2024, v nichž by mu to nepomohlo. „Určitě to nebude tak, že by se (nyní) stáhl a šel pryč,“ dodal.

Připomněl také, že ukrajinská armáda je úplně někde jinde než v roce 2014 (okupace Krymu). Proti té ruské má nevýhodu ve slabém letectvu a slabé protiletadlové obraně. „Ale každopádně je to armáda. Kdyby Putin chtěl udělat masivní invazi a obsadit až Kyjev, tak to nebude akce týdenní, nebo čtrnácti dnů, ale dlouhodobý, velmi se táhnoucí krvavý konflikt.“

Takže si myslím, že do tohoto by určitě nešel, naznačil odlišnou možnost než Ludvík.