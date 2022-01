Polští poslanci chtějí zvýšit dohled nad výchovou dětí. Zákon sklízí kritiku řady organizací

Pro přijetí zákona hlasovalo 227 poslanců, převážně z vládnoucí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), proti bylo 214 zákonodárců. Předloha se nyní přesune do senátu, kde má většinu opozice, která zákon nejspíše zamítne. Konečné slovo ale bude mít opět Sejm, tedy dolní komora parlamentu, ve které má PiS a její spojenci většinu.

Vládnoucí strana tvrdí, že změny jsou nutné k ochraně dětí, zatímco podle odpůrců jde o součást širší snahy odstranit liberální postoje z veřejného života. Odpůrci také tvrdí, že zákon by omezil práva rodičů rozhodovat o vzdělání svých dětí a také by zbavil pravomocí ředitele škol.

Pod záštitou obrany tradičních křesťanských hodnot

Podle nového zákona bude muset aktivity nevládních organizací ve školách schvalovat vládou jmenovaný kurátor. Zákon by také usnadnil propouštění ředitelů škol. Ministr školství Przemyslaw Czarnek řekl, že kurátoři by měli mít pravomoc zablokovat jakékoli programy, které by „ohrožovaly morálku dětí“, zejména pokud jde o sexuální výchovu.

Levicová poslankyně Agnieszka Dziemianowiczová-Baková obvinila ministra Czarneka, že pracuje na „politizaci škol“, místo aby řešil deprese či extrémní chudobu mezi polskými dětmi.

Od svého nástupu k moci v roce 2015 zavedla nacionalistická vláda PiS řadu školských reforem, soustředěných na obranu tradičních křesťanských hodnot a výuku ve vlasteneckém duchu. Při prvním čtení sporného zákona, přezdívaného „lex Czarnek“, se před sněmovnou demonstrovalo.